Rússia e potências ocidentais intensificam disputa em torno do abastecimento de gás

247 - Enquanto os inspetores da ONU tentavam evitar um desastre nuclear na linha de frente da Ucrânia, as potências ocidentais atingem suas respectivas economias. Neste sábado (3), permanece fechado o principal gasoduto russo que abastece a Alemanha, enquanto esta ameaça com a imposição de um teto de preços nas exportações de petróleo.

A gigante estatal russa de energia, a Gazprom, atribuiu a uma falha técnica no oleoduto Nord Stream 1 pelo atraso no abastecimento na na sexta-feira. Mas as manobras de alto nível na política energética foram vistas como uma extensão da guerra, e os reflexos seriam sentidos muito além da Ucrânia.

Os anúncios foram feitos no momento em que Moscou e Kiev trocaram acusações por suas ações na usina nuclear de Zaporijia, ocupada pela Rússia, onde inspetores da ONU chegaram na quinta-feira em uma missão para ajudar a evitar uma catástrofe.

Vladimir Rogov, um oficial pró-Rússia na região de Zaporijia, disse que as forças ucranianas bombardearam a maior usina nuclear da Europa várias vezes durante a noite e a principal linha de energia da estação foi derrubada, forçando-a a usar fontes de energia de reserva, como ocorreu na semana passada.

A suspensão pela Gazprom do fornecimento de gás por tempo indeterminado aprofundará os problemas da Europa para garantir combustível para o inverno, com o custo de vida já subindo, principalmente devido aos preços da energia.

O Nord Stream 1, que corre sob o Mar Báltico para abastecer a Alemanha e outros países, deveria retomar neste sábado a operação após uma parada de três dias para manutenção, mas o operador do gasoduto relatou que não houve fluxo.

Moscou culpou as sanções, impostas pelas potências ocidentais, após o início da operação militar especial, por dificultar as operações de rotina e manutenção do Nord Stream 1.

A União Europeia e os Estados Unidos acusam a Rússia de usar o gás como arma econômica, informa a Reuters.

