247 - O presidente da Rússia, Vladimir Putin, e o presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, anunciaram nesta quinta-feira (5) o cessar-fogo na província síria de Idlib para encerrar os confrontos militares que ocorreram durante a última semana naquele país árabe.

As conversas entre os dois líderes reunidos em Moscou se estenderam por mais de seis horas e suas resoluções foram divulgadas em uma entrevista coletiva. Ambos assinaram um documento no qual concordam com a cessação das hostilidades na primeira linha de confronto em Idlib, a partir desta sexta-feira à meia-noite.

Moscou e Ancara concordaram com a necessidade de criar um corredor de segurança que, ao longo da estrada M4, ligue Aleppo a Latakia. Este corredor terá uma extensão de 12 quilômetros de norte a sul e seus termos de operação serão estabelecidos dentro de sete dias pelos Ministérios de Defesa de ambos os países, infoma a Telesul.