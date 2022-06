Rússia e Turquia realizam encontro de chanceleres

As conversações entre Sergey Lavrov, chanceler russo, e Mevlut Cavusoglu de realizam no palácio presidencial edit

Apoie o 247

ICL

TASS - As conversas entre o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, e seu colega turco, Mevlut Cavusoglu, começaram em Ancara, capital turca, nesta quarta-feira (8), informou um correspondente da TASS.

Espera-se que as negociações se concentrem nas exportações de grãos da Ucrânia, nas perspectivas de retomada das negociações entre a Rússia e a Ucrânia, bem como nos planos da Turquia de lançar uma nova operação militar no norte da Síria.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As conversas são realizadas no palácio presidencial e fechadas à imprensa. Uma coletiva de imprensa conjunta será realizada após as conversações.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE