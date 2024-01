Rússia e Ucrânia realizam 1ª troca de prisioneiros em cinco meses

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

Reuters - A Ucrânia e a Rússia anunciaram na quarta-feira (3) a sua primeira troca de prisioneiros de guerra em quase cinco meses, com mais de 200 libertados de cada lado, após o que Moscou considerou ser uma negociação complexa envolvendo a mediação dos Emirados Árabes Unidos.

O Ministério da Defesa da Rússia disse que 248 militares russos foram entregues pela Ucrânia. O governo da Ucrânia disse que 230 pessoas ( 224 soldados e seis civis) que lutavam pelo país foram libertadas.

continua após o anúncio

Essa foi a maior troca de tropas documentada até o momento.

O centro de coordenação de prisioneiros de guerra da Ucrânia também reconheceu brevemente o papel dos Emirados Árabes Unidos no intercâmbio, sem fornecer detalhes.

continua após o anúncio

Apesar da falta de qualquer diálogo sobre como acabar com a guerra de 22 meses, Kiev e Moscou realizaram muitas trocas de prisioneiros desde os primeiros meses da invasão russa em fevereiro de 2022.

A taxa das trocas, no entanto, caiu em 2023 e a última ocorreu no início de agosto.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: