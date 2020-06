Rússia e Venezuela atualizam e fortalecem cooperação bilateral

247 - Na quarta-feira (24), o ministro venezuelano das Relações Exteriores, Jorge Arreaza, que liderou a delegação de seu país na Parada da Vitória, em Moscou, comemorativa do triunfo contra o nazifascismo, manteve um encontro com o vice-primeiro ministro russo Yuri Borisov.

O chefe da diplomacia venezuelana se reuniu também com seu colega russo Serguei Lavrov, com quem passou em revista a agenda da Comissão de Alto Nível entre os dois países, informa a Prensa Latina.

Comentando sobre as possibilidades de cooperação bilateral, Arreaza disse que os recursos naturais da Venezuela também estão abertos ao investimento da Rússia.

Em 25 de setembro do ano passado, o presidente Vladimir Putin destacou o fortalecimento da cooperação econômica da Rússia com a Venezuela, quando se encontrou com o líder do país sul-americano, Nicolás Maduro, no Kremlin.

Putin observou que o comércio cresceu 10 por cento nos últimos meses de 2019. É bom notar que isto se deve em grande parte a entregas mútuas, incluindo produtos agrícolas, disse ele na ocasião.

Pensamos que isto é muito importante, dada a difícil situação em que se encontra a Venezuela devido a pressões externas, salientou o presidente russo, referindo-se ao bloqueio imposto ao país sul-americano pelos Estados Unidos.

A cooperação russo-venezuelana cobre as áreas de investimento, energia, mineração, medicina e cooperação técnico-militar, entre outras.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.