Rússia elogia proposta para envolver Papa em negociações

ICL

(ANSA) - A Rússia elogiou nesta terça-feira (25) a proposta do presidente da França, Emmanuel Macron, de incluir o papa Francisco e os Estados Unidos nas negociações para resolver a guerra com a Ucrânia.

De acordo com Dmitry Peskov, porta-voz do Kremlin, a ideia do líder francês é "positiva".

Macron e Francisco se reuniram durante quase uma hora na última segunda (24), no Vaticano, e o presidente sugeriu que o pontífice ligue para os mandatários da Rússia, Vladimir Putin, e dos EUA, Joe Biden, e para o patriarca da Igreja Ortodoxa Russa, Cirilo, para "favorecer o processo de paz" na Ucrânia.

O Papa negocia há meses uma visita a Moscou e Kiev para tentar negociar um compromisso entre os dois lados, mas disse que ainda não encontrou abertura do Kremlin.

