Rússia envia 13ª aeronave para auxiliar Itália no combate ao coronavírus

Agência Sputnik - O Ministério da Defesa da Rússia enviou nesta segunda-feira (23) o 13º avião de transporte militar Il-76 para a Itália para auxiliar o país no combate ao novo coronavírus.

O avião está carregado com tropas, equipamentos e os especialistas russos vão começar a realizar programas de desinfecção e prevenção assim que tiver um acordo com as autoridades locais.

Mais cedo, aproximadamente 100 especialistas russos foram enviados para a base militar italiana de Pratica di Mare, a 30 km ao sudoeste de Roma, com equipamentos médicos para ajudar o país em sua luta contra o coronavírus.

A Rússia deslocou para Itália um de seus 15 laboratórios militares, 20 de seus 2.065 sistemas de desinfecção e 66 de seus 20 mil especialistas.

"Os militares irão adquirir muita experiência na gestão de consequências [de epidemias] em uma outra comunidade, em outro local, no interesse do Estado como um todo", declarou o chefe das Tropas de Proteção Nuclear, Biológica e Química do Exército russo, general Igor Kirillov.