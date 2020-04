Russia envia avião com ajuda humanitária aos EUA, novo epicentro da pandemia de coronavírus

Um dos maiores aviões do mundo, o russo Antonov-124, desembarcou nos EUA. A cortesia foi do governo russo, que se solidarizou ao país que é o novo epicentro da pandemia de coronavírus. Acordo foi costurado entre Putin e Trump edit

247 - Um avião enviado pela Rússia carregado com insumos médicos ajuda humanitária chegou ao Aeroporto Internacional John F. Kennedy em Nova York nesta quarta-feira, 1º. A informação é da missão russa na ONU,.

A pandemia de coronavírus já deixou mais de 4,5 mil mortos nos Estados Unidos.

A reportagem do jornal O Estado de S. Paulo destaca que "imagens transmitidas ao vivo pela conta da missão no Twitter mostraram a retirada de caixas do avião de carga, um Antonov-124 da força aérea russa."

#HappeningNow: #Russia's largest cargo aircraft An-124 Ruslan ✈️ with medical supplies has just landed at #NYC. #RussiaHelps the US to stop the spread of #COVID19 pandemic and treat those contaminated with the disease. pic.twitter.com/5WTEJQct1k — Russian Mission UN (@RussiaUN) April 1, 2020

A matéria ainda acrescenta que "o Ministério da Defesa russo havia indicado que o carregamento consistia em "máscaras médicas e equipamentos médicos". De acordo com o porta-voz do Kremlin, Dimitri Peskov, os presidentes da Rússia, Vladimir Putin, e dos Estados Unidos, Donald Trump, falaram sobre essa ajuda durante uma conversa por telefone na segunda-feira. "

