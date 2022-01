Rússia envia forças de paz para o Cazaquistão para estabilizar a situação no país da Ásia Central

Apoie o 247

ICL

247 - Uma aliança militar liderada pela Rússia foi enviada para o Cazaquistão no âmbito da OTSC, informa a Sputnik. A OTSC é uma aliança entre Rússia, Belarus, Armênia, Quirguistão, Tadjiquistão e Cazaquistão, todos ex-repúblicas soviética.. As forças são enviadas a convite do presidente do país, Kasm Tokayev, para ajudar a estabilizar a situação marcada por tumultos decorrentes de protestos populares pelo aumento do preço do gás.

O atual presidente da aliança, o primeiro-ministro armênio, Nikol Pashinyan, disse em um comunicado que as tropas permaneceriam no Cazaquistão por apenas "um período de tempo limitado", até que a ordem pudesse ser restaurada.

