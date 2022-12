Rússia espera que EUA compreendam que é necessário evitar confronto direto, diz diplomata

Diplomata russo adverte para consequências negativas de uma eventual ruptura de relações com os EUA edit

TASS - Moscou espera que Washington mostre prudência suficiente para evitar que a situação chegue ao ponto de um confronto direto, disse Alexander Darchiev, diretor do Departamento encarregado das relações com os EUA do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, em entrevista à TASS.

"Só podemos esperar que Washington dê ouvidos à voz da razão e não deixe a situação escalar a ponto de um confronto direto entre a Rússia e os Estados Unidos. Caso contrário, a ruptura dos laços diplomáticos se tornará uma realidade, com todas as devidas consequências", disse o diplomata.

