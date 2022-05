Rússia espera que Ocidente pare de promover mundo unipolar após operação na Ucrânia, diz chanceler russo

Apoie o 247

TASS - A Rússia espera que, depois que seus alvos da atual operação militar especial na Ucrânia forem alcançados, o Ocidente pare de lutar pelo "mundo unipolar" e pare de violar os princípios da Carta da ONU, disse o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, nesta quarta-feira.

"Esperamos que, depois que nossa operação militar especial for concluída e todas as tarefas definidas dentro de seus quadros sejam alcançadas, isso ajude a impedir as tentativas do Ocidente de minar a lei internacional e interromper suas violações contundentes das disposições da Carta da ONU, incluindo o princípio dos direitos soberanos dos países e forçará o Ocidente a parar de promover o chamado mundo unipolar dominado pelos Estados Unidos e seus aliados", disse Lavrov em entrevista coletiva após seu encontro com o ministro das Relações Exteriores de Omã, Sayyid Badr Albusaidi, em Omã. capital de Mascate.

O ministro das Relações Exteriores da Rússia também disse que as autoridades russas informaram detalhadamente às autoridades de Omã sobre os desenvolvimentos na Ucrânia e sobre a “fração geopolítica” do país.

"Informamos detalhadamente nossos parceiros de Omã sobre os desenvolvimentos [na Ucrânia] no contexto da operação militar especial da Rússia e sobre a fratura geopolítica em relação a essa situação", disse o ministro.

"Acreditamos que em relação à situação atual na Ucrânia, Omã assumiu uma posição ponderada e equilibrada, que, antes de tudo, se baseia nos interesses nacionais dos interesses de seu povo", acrescentou Lavrov.

A operação militar da Rússia

A situação na linha de combate no Donbass aumentou em 17 de fevereiro. As Repúblicas Populares de Donetsk e Lugansk (DPR e LPR) relataram os bombardeios mais maciços pelos militares ucranianos nos últimos meses, que danificaram a infraestrutura civil e causaram baixas civis.

Em 21 de fevereiro, o presidente russo Vladimir Putin anunciou o reconhecimento da soberania das Repúblicas Populares de Donetsk e Lugansk. A Rússia reconheceu as repúblicas de Donbass de acordo com as constituições DPR e LPR dentro dos limites das regiões de Donetsk e Lugansk a partir do início de 2014.

O presidente russo Putin disse em um discurso televisionado em 24 de fevereiro que, em resposta a um pedido dos chefes das repúblicas do Donbass, ele havia tomado a decisão de realizar uma operação militar especial na Ucrânia. O líder russo sublinhou que Moscovo não tem planos de ocupar territórios ucranianos, salientando que a operação visa a desnazificação e desmilitarização da Ucrânia.

