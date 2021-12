Rússia está satisfeita com relações de alto nível com China, diz Putin

As relações entre os dois gigantes eurasiáticos atingiram um bível sem precedentes edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - A Rússia desfruta de um alto nível sem precedentes de relações entre Estados com a China, disse o presidente russo, Vladimir Putin, nesta terça-feira (30), informa a Xinhua.

"Ao mesmo tempo, sempre respeitamos os interesses de nossos parceiros no cenário internacional e apreciamos quando eles nos tratam de mesma maneira. A China nos trata da mesma maneira", disse o presidente no fórum de investimentos "Russia Calling".

Em relação ao desenvolvimento da China, Putin disse que o país está crescendo economicamente, e este é um processo natural que não deve ser contido.

PUBLICIDADE

Putin acrescentou que as restrições e sanções contra a China neste contexto são "injustificadas" e contradizem as normas do direito internacional.

Questionado sobre o potencial militar da China, Putin disse que a China tem o direito de se defender.

PUBLICIDADE

Moscou não vê isso como uma ameaça, disse ele, acrescentando que as relações entre os dois países são um fator significativo que contribui para a estabilidade global.

"Estamos satisfeitos com o nível de nossas relações, achamos que elas podem ser ainda mais profundas, mais significativas e levar a um efeito positivo, tanto para o povo da China quanto para o povo da Rússia", disse Putin.

PUBLICIDADE