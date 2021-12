Rússia exige garantias de EUA e Otan para não implantar mísseis em países vizinhos

Apoie o 247

Sputnik - O Ministério das Relações Exteriores da Rússia disse, nesta sexta-feira (10), que Moscou exigiu que os Estados Unidos e a OTAN estabeleçam legalmente um acordo sobre a não implantação de sistemas de mísseis em países vizinhos, incluindo os que não são membros da organização.

"Insistimos no estabelecimento legal de um acordo sobre a não implantação pelos EUA e outros países da OTAN de sistemas de ataque que representem uma ameaça à Federação da Rússia no território de seus países vizinhos, membros e não membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte [OTAN]", diz o comunicado da chancelaria.

Da mesma forma, de acordo com o ministério - que tem Maria Zakharova como representante oficial -, Moscou confia que o bloco militar responderá de forma concreta às suas propostas para reduzir as tensões na Europa.

Em particular, a Rússia busca acordos sobre distância mínima para manobras de navios de guerra e aeronaves, a fim de evitar atividades militares perigosas, principalmente nas regiões do mar Báltico e do mar Negro.

