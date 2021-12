Rússia: expansão da Otan para Suécia e Finlândia desencadearia uma resposta "séria"

Apoie o 247

247 - As tentativas persistentes da Otan de atrair a Finlândia e a Suécia "para a órbita de seus interesses e políticas oportunistas" não passaram despercebidas pela Rússia, disse Maria Zakharova, a porta-voz do ministério das Relações Exteriores. Ela acrescentou que a possível inclusão dos países no bloco de segurança desencadearia "sérias" consequências militares e políticas.

"É bastante óbvio que a adesão da Finlândia e da Suécia à Otan... traria graves consequências militares e políticas que exigiriam uma resposta adequada do lado russo”, salientou.

A política de não fazer parte de nenhuma aliança, tradicionalmente perseguida por Estocolmo e Helsinque, é vista por Moscou como “um fator importante para garantir a estabilidade no norte da Europa”, acrescentou Zakharova. (Com informações do RT).

