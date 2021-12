Rússia expulsa dois diplomatas alemães em retaliação

Apoie o 247

(Xinhua) - O Ministério das Relações Exteriores da Rússia anunciou na segunda-feira a expulsão de dois funcionários da Embaixada da Alemanha na Rússia em uma ação de retaliação.

O ministério convocou o embaixador alemão na Rússia, Geza Andreas von Geyr, e informou-o sobre a decisão de declarar dois funcionários que trabalhavam na embaixada como "persona non grata".

Esse movimento foi a "resposta simétrica" da Rússia à decisão hostil da Alemanha de expulsar dois diplomatas russos da Alemanha com base em uma decisão "injusta e tendenciosa" da Suprema Corte de Berlim, onde o cidadão russo V.A. Sokolov foi condenado pelo assassinato de Zelimkhan Khangoshvili, nacional da Geórgia.

Além disso, o ministério afirmou que rejeitou veementemente as acusações infundadas de que "as estruturas do Estado da Rússia" estavam envolvidas no crime, acrescentando que responderia proporcionalmente a qualquer atividade de confronto futura de Berlim.

