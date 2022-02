Rússia fecha seu espaço aéreo para empresas de 36 países

Apoie o 247

MOSCOU, 28 Fev (Reuters) - A Rússia proibiu nesta segunda-feira companhias aéreas de 36 países, incluindo Reino Unido, Alemanha, Espanha, Itália e Canadá, de usarem o espaço aéreo russo em um movimento de retaliação após amplas sanções contra seu setor de aviação.

Do site RT – A Rússia fechou seus céus para mais de duas dúzias de países europeus, além do Canadá, na segunda-feira. A medida ocorreu depois que a UE proibiu as companhias aéreas russas de cruzarem seu espaço aéreo.

Os países europeus começaram a proibir companhias aéreas de propriedade russa e aeronaves registradas na Rússia logo após Moscou lançar uma operação militar contra a Ucrânia na manhã de quinta-feira. No domingo, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, anunciou o fechamento de todo o espaço aéreo da UE para voos ligados à Rússia.

