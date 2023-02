Rússia inicia cortes voluntários na produção de petróleo

Apoie o 247

TASS — A Rússia começará a reduzir a produção de petróleo em 500.000 barris por dia a partir de março. Segundo o vice-primeiro-ministro russo Alexander Novak, a Rússia fez a escolha voluntariamente, sem consultar os países da OPEP+.

Novak explicou que a redução afetaria apenas a produção de petróleo, excluindo o condensado de gás. A cota de produção será distribuída uniformemente entre as empresas petrolíferas, dependendo de seu nível de produção.

Novak disse anteriormente que a Rússia só decidiu sobre a redução voluntária da produção de petróleo bruto em 500.000 barris por dia para março até agora. “Veremos como a situação do mercado se desenvolverá e, dependendo disso, as decisões serão tomadas no mercado”, disse ele, acrescentando que “a presente decisão só foi tomada para março”.

Enquanto isso, uma fonte da TASS do setor especificou que a redução na produção seria calculada a partir do volume real de produção, e não a partir da cota de produção da Rússia no âmbito do acordo OPEC+. Conforme o acordo, a partir de novembro de 2022, a Rússia deverá produzir 10,478 milhões de barris por dia. Em janeiro de 2023, como Novak disse anteriormente, a Rússia produziu aproximadamente 9,8-9,9 milhões de barris por dia.

