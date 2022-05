Rússia intensifica ações militares para a conquista da região do Donbass

Apoie o 247

247 - Tropas russas continuam avançando lentamente para conquistar a cidade de Severodonetsk, disse um governador regional nesta terça-feira (31), informa a Reuters.

Serhiy Gaidai, governador da região de Lughansk, disse à televisão estatal ucraniana que ainda havia cerca de 15.000 civis em Severodonetsk, já que a maioria dos 120.000 habitantes da cidade fugiu do bombardeio da artilharia russa.

Preparando-se para o pior, Gadai disse que as tropas ucranianas que defendem Severodonetsk podem recuar através do rio Siverskyi Donets até a cidade de Lysychansk para escapar do cerco.

A Rússia tem procurado conquistar toda a região do Donbass, composta por Lughansk e Donetsk, onde nacionalistas russos proclamaram as repúblicas separatistas desde 2014, reconhecidas pela Rússia em fevereiro do ano em curso.

A captura das cidades gêmeas de Severodonetsk e Lysychansk daria a Moscou o controle efetivo de Lughansk.

O líder da República Popular de Luhansk, apoiada por Moscou, Leonid Pasechnik, disse à TASS que um terço de Severodonetsk "já está sob controle".

O avanço das tropas russas foi mais difícil pela presença de várias grandes fábricas químicas na área de Severodonetsk, informou a TASS.

A Ucrânia pediu ao Ocidente que envie mais armas de longo alcance, mas o presidente dos EUA, Joe Biden, disse que Washington não enviará sistemas de foguetes à Ucrânia que possam chegar à Rússia, uma decisão que o vice-presidente do Conselho de Segurança russo, Dmitry Medvedev, chamou de "racional".

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse que as forças russas bombardearam novamente a cidade de Kharkiv, no nordeste, na segunda-feira, bem como a região fronteiriça de Sumy, que foi atingida de dentro da Rússia.

O bombardeio russo reduziu grande parte de Severodonetsk a ruínas, mas a defesa ucraniana desacelerou a campanha russa mais ampla na região de Donbass

