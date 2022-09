Rússia intensifica ataques com drones iranianos, diz Ucrânia

Drones iranianos Shahed-136 são mais baratos e substituem mísseis no campo de batalha edit

247 - O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, reuniu-se nesta segunda-feira, 26, com chefes de segurança para elaborar um plano de combate aos "novos tipos de armas" utilizados pela Rússia. O encontro vem após denúncias de que drones suicidas iranianos estariam sendo utilizados pelas forças russas na região de Odessa.

Serhiy Bratchuk, porta-voz da administração regional de Odessa, afirmou que as forças russas realizaram pelo menos cinco ataques na região usando drones Shahed-136 nos últimos dias. Separadamente, a Força Aérea ucraniana disse que um Mohajer-6, um drone iraniano maior, foi abatido pela primeira vez na Ucrânia.

"O inimigo está tentando economizar em mísseis... esses Shaheds são muito mais baratos, podem ser usados ​​com muito mais frequência e em pares. Estamos vendo que o inimigo pode até lançar vários desses drones kamikaze para um ataque", disse ele, segundo a agência Reuters.

Em resposta, Kiev retirou o credenciamento do embaixador iraniano e cortou a equipe diplomática do Irã. Teerã, que negou o fornecimento de veículos aéreos não tripulados, disse que responderá com "ação proporcional".

