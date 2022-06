Rússia intensifica ofensiva pelo controle do leste da Ucrânia

Apoie o 247

ICL

247 - A ofensiva russa prossegue na região de Donbass, co, intensos combates pelo controle do leste ucraniano. As forças ucranianas dizem que estão resistindo aos ataques russos em Severodonetsk, informa a Reuters.

A batalha que já dura vários dias pelo controle da cidade industrial é crucial, com a Rússia concentrando seu poder ofensivo na esperança de alcançar um de seus objetivos declarados - capturar totalmente a província de Lughansk cuja população é de etnia russa.

Sevierodonetsk, Lysychansk e Popasna continuam sendo os lugares em que as batalhas são mais duras.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Desde que se retirou do entorno de Kiev, a Rússia se concentrou na região conhecida como Donbass, composta pelas províncias de Lughansk e Donetsk, e mais próxima da fronteira russa.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE