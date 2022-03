Rússia já disparou mais de 400 mísseis contra a Ucrânia, diz funcionário da Defesa dos EUA

O funcionário também destacou que as forças russas podem mudar estratégias para avançar em solo ucraniano edit

247 - Os Estados Unidos afirmara que, entre o início da ação militar russa na Ucrânia, na última quinta (24) e a manhã desta terça (1º), a Rússia disparou mais de 400 mísseis contra a Ucrânia. A informação partiu de um alto funcionário da defesa americana, de acordo com reportagem da CNN.

O funcionário também destacou que as forças russas podem mudar estratégias para avançar em solo ucraniano. "Eles se reagruparão, se ajustarão, mudarão suas táticas", disse a autoridade,

De acordo com o funcionário, embora a Rússia ainda não tenha alcançado a superioridade aérea, "há áreas em que eles têm mais controle do que outras”.

Secretário do Conselho de Segurança da Ucrânia, Alexey Danilov afirmou que, a cidade de Kiev, capital do país, pode "certamente" lançar ataques "preventivos" com mísseis contra Belarus.

