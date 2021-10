Rússia já tem armas hipersônicas intercontinentais em serviço, diz Putin

Apoie o 247

Sputnik Brasil - Armas hipersônicas intercontinentais já estão em serviço na Rússia, disse nesta quarta-feira (13) o presidente Vladimir Putin na conferência Semana da Energia da Rússia.

Ele também falou sobre a velocidade alcançada pelas armas hipersônicas da Rússia e dos EUA.

"Mach 3 [3.675 km/h] é o que está sendo desenvolvido nos EUA, e até um pouco mais. Os nossos sistemas voam a uma velocidade superior a Mach 20 [cerca de 24.480 km/h]. Não são simplesmente hipersônicos, são mísseis intercontinentais. É uma arma muito mais séria, e elas já estão em serviço na Rússia", afirmou o presidente, acrescentando que outros países também estão desenvolvendo sistemas semelhantes e que, no futuro próximo, exércitos altamente tecnológicos em todo o mundo terão sistemas similares.

Putin observou também que Rússia está pronta para realizar negociações com os EUA sobre a redução dos armamentos ofensivos, levando em consideração a existência de armas altamente tecnológicas.

"Gostaria salientar que, tendo estes sistemas, e ultrapassando pela primeira vez os nossos principais concorrentes em sistemas de armas de alta tecnologia, neste caso os EUA, nós não abusamos, não ameaçamos ninguém. Além disso, estamos prontos para negociar a redução das armas ofensivas e, partindo do interesse dos parceiros americanos, estamos prontos a considerar que possuímos tais sistemas, e de uma forma ou outra ter isso em conta no processo de negociação", disse o líder russo.

Vale ressaltar que, na semana passada, a Marinha da Rússia conduziu pela primeira vez testes do míssil hipersônico Tsirkon a partir de um submarino nuclear.

O lançamento, contra um alvo convencional, foi realizado nas águas do mar de Barents a partir do submarino Severodvinsk do projeto 885 Yasen, em posição submersa.

