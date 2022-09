Rússia lança processo criminal de terrorismo internacional após danos no gasoduto Nord Stream

Apoie o 247

RT - Investigadores do Serviço Federal de Segurança da Rússia (FSB) abriram um processo criminal com acusações de terrorismo internacional relacionadas com as explosões de segunda-feira nos gasodutos Nord Stream 1 e Nord Stream 2, relata a Procuradoria-Geral da Rússia.

"Com base nos indícios de uma transgressão nos termos do artigo 361, parágrafo 1 do Código Penal (ato de terrorismo internacional), o Departamento de Investigação da FSB, [...] iniciou um processo penal. Está em curso uma investigação preliminar", lê-se na declaração do Procurador-Geral da República.

A agência considera os danos nos oleodutos, construídos entre a Rússia e a União Europeia, como "deliberados" e nota "danos econômicos significativos" para a Federação Russa como resultado deste ato.

O operador do Nord Stream 2 confirmou na segunda-feira uma forte queda de pressão de 105 para 7 bar num dos segmentos do gasoduto em águas dinamarquesas. Durante a noite, foi também registada uma queda de pressão em ambos os ramos do Nord Stream 1.

Ao mesmo tempo, estações sismológicas na Suécia e na Dinamarca registaram fortes explosões submarinas na mesma área do Báltico onde ocorreram as fugas de gás.

Suspeitas de "ações deliberadas"

A primeira-ministra dinamarquesa Mette Frederiksen disse na terça-feira, conforme citado na imprensa local, que o seu governo acredita que os vazamentos são o resultado de "ações deliberadas" e não de "um acidente". "Ainda não há informação que indique quem poderá estar por detrás desta ação", acrescentou ela.

O Ministro da Energia Dan Jorgensen salientou que o tamanho dos buracos nos tubos atingidos indica que os vazamentos não poderiam ter sido causados por um acontecimento acidental, tal como uma âncora a ser atingida.

A primeira-ministra sueca Magdalena Andersson concordou que os vazamentos foram "muito provavelmente" devido a "um ato de sabotagem". A chanceler sueca Ann Linde salientou que os vazamentos eram o resultado de "detonações".

Resposta do Kremlin

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, recordou na quarta-feira declarações feitas pelo Presidente dos EUA, Joe Biden, em fevereiro passado, quando prometeu pôr fim ao Nord Stream 2.

A porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros russo, Maria Zakharova, disse que o Presidente dos EUA "é obrigado a responder à questão de saber se os Estados Unidos levaram a cabo a sua ameaça em 25 e 26 de setembro de 2022".

Sublinhou que "a declaração de intenções foi apoiada por uma promessa" e que "temos de assumir a responsabilidade pelas nossas palavras". "A Europa tem de saber a verdade", concluiu ela.

No início da quarta-feira, Zakharova anunciou que Moscou pretende convocar uma reunião do Conselho de Segurança da ONU para discutir os rompimentos do gasoduto Nord Stream. O representante permanente adjunto da Rússia junto da ONU, Dmitry Polianski, disse que Moscou tinha solicitado uma reunião de emergência a 29 de setembro.

Em 22 de fevereiro, o governo alemão suspendeu o processo de certificação do Nord Stream 2 com o argumento de que o gasoduto não cumpria a legislação europeia e, em resultado dos combates na Ucrânia, o projeto foi praticamente congelado.

Quanto ao Nord Stream 1, a gigante russa do gás Gazprom anunciou a 2 de setembro que tinha sido forçada a suspender os fornecimentos através do gasoduto completamente e indefinidamente devido a irregularidades técnicas descobertas durante os trabalhos de manutenção. As reparações necessárias só podem ser executadas num centro de reparação especializado da Siemens, mas as sanções impostas à Rússia estão a dificultar o processo.

