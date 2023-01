Rússia liberta veterano da Marinha dos EUA após mantê-lo detido por quase 1 ano

Apoie o 247

WASHINGTON, 12 de janeiro (Sputnik) - A Rússia libertou o veterano da Marinha dos Estados Unidos Taylor Dudley depois dele passar quase um ano detido, informou a CNN na quinta-feira.

Dudley, 35, foi detido pela polícia russa de patrulha de fronteira em abril de 2022, depois de cruzar da Polônia para Kaliningrado, um enclave russo na fronteira com a Polônia e a Lituânia, disse o relatório.

A liberação ocorreu após meses de negociações facilitadas pelo ex-governador do Novo México, Bill Richardson, acrescentou o relatório.

O ex-embaixador dos EUA nas Nações Unidas, Bill Richardson, confirma que ajudou a negociar a libertação do veterano da Marinha dos EUA, Taylor Dudley, da custódia russa, disse seu porta-voz à Sputnik na quinta-feira.



"O governador Bill Richardson e o Richardson Center estão entusiasmados em anunciar que o veterano da Marinha Taylor Dudley foi libertado da Rússia hoje, 12 de janeiro de 2023, na passagem de fronteira Rússia-Polônia Bagrationovsk-Bezledy, e está atualmente com a equipe do Richardson Center, a caminho de casa, junto com sua mãe Shelley", disse o porta-voz. "Taylor estava detido em Kaliningrado, na Rússia, desde abril do ano passado."



Ao longo do ano passado, a equipe de Richardson viajou para Moscou e a região várias vezes, estabelecendo contato com seus colegas russos e conduzindo esse assunto, disse o porta-voz. As negociações e o trabalho para garantir o retorno seguro de Taylor foram feitos discretamente e com envolvimento local em Moscou e Kaliningrado e com total apoio da família de Taylor nos Estados Unidos, de acordo com o porta-voz.

