Rússia não deve ser humilhada apesar do erro 'histórico' de Putin, diz Macron

Presidente da França quer exercer papel mediador no conflito entre Rússia e Ucrânia

Reuters - O presidente da França, Emmanuel Macron, disse que é vital que a Rússia não seja humilhada para que, quando os combates cessem na Ucrânia, uma solução diplomática possa ser encontrada, acrescentando que acredita que Paris desempenhará um papel mediador para encerrar o conflito. .

Macron tem procurado manter um diálogo com o presidente russo, Vladimir Putin, desde a invasão da Ucrânia por Moscou em fevereiro. Sua postura tem sido repetidamente criticada por alguns parceiros do leste e do Báltico na Europa, pois eles a veem como uma posição que mina os esforços para pressionar Putin à mesa de negociações.

"Não devemos humilhar a Rússia para que, no dia em que os combates cessem, possamos construir uma rampa de saída por meios diplomáticos", disse Macron em entrevista a jornais regionais publicada no sábado. "Estou convencido de que é papel da França ser uma potência mediadora."

Macron tem conversado regularmente com Putin desde a invasão como parte dos esforços para alcançar um cessar-fogo e iniciar uma negociação confiável entre Kiev e Moscou.

"Acho, e disse a ele, que ele está cometendo um erro histórico e fundamental para seu povo, para si mesmo e para a história", disse Macron.

A França apoiou a Ucrânia militar e financeiramente, mas até agora Macron não esteve em Kiev para oferecer apoio político simbólico como outros líderes da UE, algo que a Ucrânia queria que ele fizesse. Macron disse que não descartou ir.

