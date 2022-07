As observações surgem no meio de tentativas do Ocidente de restringir o preço do petróleo russo edit

RT - A Rússia não fornecerá petróleo ao mercado mundial se forem impostas restrições aos preços do petróleo, disse na quarta-feira o vice-primeiro-ministro russo, Alexander Novak.

O alto funcionário explicou que "se estes preços [...] forem inferiores ao custo de produção do petróleo, naturalmente, a Rússia não fornecerá este petróleo aos mercados mundiais". "Simplesmente não vamos trabalhar com prejuízo", salientou ele.

As observações da Novak surgem no meio de tentativas do Ocidente de restringir o preço do petróleo russo. Recentemente, foi noticiado que os membros do grupo G7 estão perto de chegar a um acordo para limitar a quantidade de dinheiro que Moscou pode ganhar por cada barril que vende no mercado global.

