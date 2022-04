Rússia não irá interromper fornecimento de gás para Europa a partir desta sexta-feira, diz Kremlin

Porta-voz Dmitry Peskov disse que a exigência para que os pagamentos sejam feitos em rublos afetaria os contratos com vencimento em abril e maio edit

Apoie o 247

ICL

Reuters - Os pagamentos em rublos que a Rússia insiste para suas exportações de gás afetarão os acordos com vencimento no final de abril e maio, e a Rússia não interromperá o fornecimento de gás para a Europa nesta sexta-feira, disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov.

O presidente russo, Vladimir Putin, assinou decreto na quinta-feira estipulando a mudança de moeda, o que foi classificado pelos governos europeus como uma quebra de contrato inaceitável.

"Isso significa que, se não houver confirmação em rublos, o fornecimento de gás será cortado a partir de 1º de abril? Não, não, e não decorre do decreto", disse Peskov a repórteres.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ele afirmou que isso afetaria os pagamentos a partir da segunda quinzena de abril, e a empresa russa Gazprom trabalhará com seus clientes para implementar as novas regras.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Peskov disse que a Rússia poderia em algum momento abandonar a ordem sobre rublo se as condições mudassem, mas "nas condições atuais, os rublos são a opção preferível e mais confiável para nós".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Questionado sobre as reportagens da mídia alemã sobre a possibilidade de a Alemanha nacionalizar algumas subsidiárias da Gazprom, Peskov disse que seria uma grave violação da lei internacional.

Ele afirmou que a Rússia está testemunhando "ações de gângsteres" em relação à apreensão de sua propriedade.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE