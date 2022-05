Rússia não permitirá renascimento do nazismo, diz embaixador russo nos EUA

"Não permitiremos que as grandes páginas do passado sejam riscadas", acrescentou Anatoly Antonov edit

Apoie o 247

ICL

Sputnik - A Rússia não permitirá o renascimento do nazismo, e as tentativas de zombar do legado dos soldados vitoriosos sofrerão forte rejeição, disse o embaixador russo nos Estados Unidos, Anatoly Antonov, neste domingo (8).

"Nosso dever sagrado é preservar a verdade sobre a vitória para as gerações futuras. Não permitiremos que as grandes páginas do passado sejam riscadas, não permitiremos o renascimento do nazismo", disse Antonov.

Em 9 de maio, na próxima segunda-feira, a Rússia comemora o Dia da Vitória, que marca a derrota dos nazistas na Segunda Guerra Mundial.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"As tentativas de zombar da herança heroica de nossos ancestrais certamente terão uma rejeição resoluta", ressaltou o embaixador russo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No Brasil, a Escola Intercultural Brasil-Rússia, no Colégio Estadual Tenente Otávio Pinheiro, no Rio de Janeiro, sediará exposição sobre o 77º aniversário da vitória na Grande Guerra pela Pátria.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A Rússia iniciou a operação militar especial, em 24 de fevereiro, com o objetivo de "desmilitarizar" e "desnazificar" a Ucrânia, após pedido de ajuda das repúblicas populares de Donetsk (RPD) e Lugansk (RPL) para combater ataques de tropas ucranianas.

A missão, segundo o Ministério da Defesa russo, tem como alvo apenas a infraestrutura militar da Ucrânia.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Além disso, as Forças Armadas da Rússia têm acusado militares ucranianos de usar "métodos terroristas" nos combates, como fazer civis de "escudo humano" e se alojar em construções não militares.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE