Rússia não será intimidada por sanções, diz embaixador nos EUA

ICL

247 - O pedido do Congresso dos EUA por novas sanções contra a Rússia, incluindo restrições à liderança do país, não intimidará Moscou, disse o embaixador russo nos Estados Unidos, Anatoly Antonov, em resposta a perguntas da mídia.

"Acreditamos que os apelos ao Capitólio para a introdução de restrições anti-russas 'paralisantes', bem como sanções pessoais contra a liderança da Federação Russa, são provocativos e sem esperança. Não seremos intimidados por restrições", disse o embaixador em Washington, informa a Tass.

"Por trás das exigências dos legisladores para punir nosso país de forma mais dolorosa está uma tentativa de influenciar a Rússia no contexto das negociações em curso sobre a segurança europeia. Vemos essa pressão como a incapacidade dos Estados Unidos de defender seu ponto de vista na mesa de negociações em uma maneira racional", apontou Antonov.

Segundo ele, "as afirmações sobre o suposto plano de ataque a um estado vizinho que estaria sendo engendrado por nosso país são fruto da imaginação doentia dos círculos russofóbicos locais". "Este é o resultado de seu transtorno mental. A resposta é inequívoca: não temos intenções agressivas em relação à Ucrânia", enfatizou o enviado, acrescentando: "Parece que os políticos dos EUA lançaram o mito de uma 'invasão russa iminente da Ucrânia' na mídia e agora estão enfrentando suas próprias fobias."

O embaixador russo enfatizou que "nessas circunstâncias, recomendamos aos legisladores americanos que se engajem na formação de um consenso bipartidário sobre a retirada dos EUA da mais profunda crise econômica e política".

"Somos contra o confronto. Nossa escolha é construir relações pragmáticas iguais entre a Rússia e os EUA. É hora de os políticos em Washington abandonarem as ameaças. Tal estratégia não trará nenhum benefício ao povo dos EUA. A segurança internacional, que precisa de sabedoria e ações ponderadas, perderá. Apresentamos nossas iniciativas para tirar a situação da crise. Em 10 de janeiro, elas foram explicadas em Genebra e em 12 de janeiro no âmbito do Conselho Rússia-Otan em Bruxelas", observou Antonov.

"Estamos esperando uma resposta adequada - não na forma de declarações populistas, mas em propostas escritas fundamentadas", acrescentou o enviado russo.

Na quarta-feira, um grupo de legisladores dos EUA divulgou um projeto de lei para impor restrições à Rússia, relacionado às tensões em torno da Ucrânia e inclui sanções contra o presidente russo Vladimir Putin, o primeiro-ministro do país, os ministros das Relações Exteriores e da Defesa, o chefe do Estado-Maior e outros altos oficiais militares. As restrições também podem visar o projeto de gasoduto Nord Stream 2.

O Ocidente e Kiev recentemente divulgaram alegações sobre a potencial invasão da Ucrânia pela Rússia. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, classificou essas alegações como "vazias e infundadas", servindo como uma manobra para aumentar as tensões, apontando que a Rússia não representava nenhuma ameaça a ninguém. No entanto, Peskov não descartou a possibilidade de provocações destinadas a justificar tais alegações e alertou que as tentativas de usar a força militar para resolver a crise no sudeste da Ucrânia teriam sérias consequências.

Na quarta-feira, ocorreu em Bruxelas uma reunião do Conselho Rússia-Otan, que foi a segunda rodada de consultas entre a Rússia e os países ocidentais sobre as propostas de Moscou sobre segurança europeia. A primeira reunião da série, que envolveu Rússia e Estados Unidos, foi realizada em Genebra em 10 de janeiro, e a terceira rodada de negociações acontecerá na plataforma da OSCE em Viena em 13 de janeiro.