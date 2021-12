Apoie o 247

247 - A Rússia nunca demonstrou "ambições imperiais" e não tem planos para reviver a União Soviética, disse a presidente do Conselho da Federação (câmara alta do parlamento), Valentina Matviyenko, em entrevista coletiva nesta segunda-feira (27), quando questionada sobre as alegações de que a Rússia tinha planos para recriar a União Soviética. informa a TASS.

"Em primeiro lugar, mesmo que alguém desejasse fazer isso, seria impossível. Em segundo lugar, nunca demonstramos nenhuma ambição imperial. O trem se foi. Hoje em dia, é essencial desenvolver uma cooperação mutuamente benéfica em uma nova base. Não temos tais planos e estaremos vivendo em paz, acordo, amor e amizade com nossos vizinhos e irmãos em todos os antigos Estados da União", disse ela.

A subsecretária de Estado dos Estados Unidos para Assuntos Políticos, Victoria Nuland, no início de dezembro, disse que seu país estava preocupado com o que ela descreveu como a intenção de Moscou de recriar a União Soviética. Não foi a primeira vez que Washington expressou suspeitas de que o objetivo de Moscou era restaurar a URSS. O vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia, Andrey Rudenko, disse à TASS em fevereiro de 2021 que a Rússia buscou uma cooperação equitativa com todos os Estados membros da CEI e não tinha intenção de recriar a União Soviética, ao contrário das alegações do Ocidente. Além disso, ele chamou a atenção para o fato de que o Ocidente estava tentando transformar o espaço pós-soviético em uma "zona de conflitos e tensões permanentes".

