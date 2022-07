Rússia não tem intenção de convencer EUA a retomar contatos mútuos, diz Lavrov

Apoie o 247

TASS - A iniciativa de interromper os contatos mútuos não vem da Rússia, mas dos Estados Unidos e esta é sua escolha, enquanto Moscou não tem intenção de se impor a Washington, disse o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, após sua participação em uma reunião dos principais diplomatas do G20 nesta sexta-feira (8).

"Não fomos nós que interrompemos os contatos mútuos. Isso foi feito pelos Estados Unidos", destacou Lavrov. "Isso é tudo o que posso dizer. Não corremos atrás de ninguém, oferecendo-nos para nos encontrar. Se eles não querem conversar, a escolha é deles", enfatizou o principal diplomata da Rússia.

Tocando no papel da Indonésia como presidente do G20 e em geral no cenário internacional, o principal diplomata da Rússia salientou que a liderança indonésia tem "uma posição responsável e compreendeu a importância de construir um diálogo em conformidade com as normas do direito internacional, com base nos princípios da igualdade soberana”.

"Na minha opinião, esta é a posição certa para a Indonésia como um Estado [soberano] e como um estado membro da ONU e também como presidente do Grupo G20 e como futuro presidente da Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN)", afirmou Lavrov.

