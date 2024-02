Rússia não vê vontade de negociações nos EUA, diz porta-voz

O porta-voz do Kremlin disse que os EUA “estão bem cientes de todas as mensagens principais de Putin" edit

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

TASS - As autoridades dos EUA estão bem cientes de todas as mensagens principais de Vladimir Putin, mas atualmente não há vontade política do lado americano de manter negociações, disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov.

“As autoridades dos EUA estão bem cientes da nossa posição, estão bem cientes de todas as mensagens principais de Putin”, disse o porta-voz, respondendo a uma pergunta se a entrevista de Putin para Tucker Carlson ajudará a transmitir o ponto de vista de Moscou a Washington.

continua após o anúncio

“E eles sabem muito bem como ele trata [várias questões] e o que ele pensa. Não é uma questão de conhecimento, mas de vontade nos EUA”, ressaltou Peskov.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: