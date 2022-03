Rússia nega acusações ucranianas sobre violação do cessar-fogo

Apoie o 247

RT - Nesta quinta-feira, o Ministério da Defesa da Rússia chamou de "mentira" as acusações da Ucrânia de que os militares russos estavam violando o cessar-fogo. "Dadas as afirmações de ontem das autoridades ucranianas de que o cessar-fogo prometido supostamente não foi cumprido pelas Forças Armadas russas, bem como o suposto bloqueio de comboios e cargas humanitárias em vários locais, declaramos com responsabilidade que esta é outra mentira vil e uma provocação descarada de Kiev", disse o chefe do Centro de Gerenciamento de Defesa Nacional da Rússia, coronel-general Mikhail Mizintsev.

O alto oficial militar afirmou que os nacionalistas ucranianos aproveitaram um cessar-fogo, que foi declarado por Moscou a partir das 10:00 desta quinta-feira, para melhorar suas posições. Ele explicou que em quase todas as direções, inclusive perto dos corredores humanitários, foram observados numerosos reagrupamentos de unidades do batalhão de defesa territorial ucraniano, enquanto tiros foram registrados contra posições dos militares russos e das Repúblicas Populares de Lugansk e Donetsk.

Mizintsev destacou que "os radicais dos batalhões de defesa territorial continuam matando, torturando e mantendo como escudo humano mais de 4,5 milhões de civis que expressaram seu desejo de evacuar imediatamente e se mudar para áreas seguras longe dos horrores e arbitrariedades infligidos pelo nacionalistas”. Também informou que "mais de 7.000 cidadãos de 21 países estrangeiros permanecem reféns de neonazistas ucranianos".

