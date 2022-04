Rússia nega qualquer envolvimento em mortes em Bucha, na Ucrânia

Apoie o 247

Sputnik - Kiev e veículos de imprensa ucranianos estão divulgando imagens, supostamente capturadas na cidade de Bucha, no norte da Ucrânia, mostrando corpos de indivíduos supostamente mortos. Kiev colocou a culpa na Rússia, enquanto Moscou criticou as acusações afirmando que suas tropas saíram desta região há dias.

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, criticou as acusações feitas contra a Rússia sobre a situação em Bucha, cidade ucraniana que fica perto de Kiev. Ele disse ainda que esse assunto será discutido em reunião da Organização das Nações Unidas (ONU).

"Rejeitamos categoricamente quaisquer acusações. Além disso, acreditamos que esta questão deve ser discutida no mais alto nível possível. [...] houve a nossa iniciativa de considerar essa questão no Conselho de Segurança. Sabemos que essa iniciativa foi bloqueada", afirmou Peskov.

Peskov também afirmou que os fatos, juntamente com o calendário recente da movimentação das tropas russas, contradizem as alegações de Kiev. O porta-voz não deixou de salientar que o material distribuído pela Ucrânia não pode ser confiado, alegando que especialistas do Ministério da Defesa da Rússia encontraram diversos rastros de manipulações nos vídeos.

"A situação é certamente grave. E aqui, de fato, provavelmente exigiríamos que líderes internacionais, em particular, não se apressem em fazer declarações, não se apressem em acusações abrangentes, mas que solicitem informações de várias fontes e, pelo menos, ouçam os nossos argumentos", disse o porta-voz.

Peskov não comentou o futuro das negociações entre Rússia e Ucrânia, após a divulgação de vídeos e notícias sobre os supostos assassinatos em Bucha.

"Ainda não estamos comentando isso. Ainda não tenho informações sobre o cronograma de continuidade das negociações, não tenho conhecimento disso", salientou o porta-voz do Kremlin.

Vídeo sobre o suposto assassinato em massa começou a circular no domingo (3), mostrando corpos espalhados pelas ruas de Bucha. Enquanto a mídia e as autoridades ucranianas colocavam a culpa na Rússia, Moscou negou as acusações, reforçando que a cidade foi bombardeada após as tropas russas se retirarem da região.

