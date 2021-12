'Rússia nunca atacou ninguém primeira', diz Kremlin em meio a tensões com Ucrânia

Apoie o 247

ICL

Sputnik - Dmitry Peskov, porta-voz presidencial do Kremlin, respondeu em declarações no sábado (25) ao canal Rossiya 1 se a Rússia estava calculando mal suas ações.

"A Rússia nunca atacou ninguém primeira", respondeu o representante do governo russo à mídia.

A Rússia nega frequentemente acusações de países ocidentais e da Ucrânia de que promove uma política agressiva em torno da última, respondendo que movimenta as tropas dentro de suas próprias fronteiras, e não ameaça ninguém.

PUBLICIDADE

Moscou também afirma que essas declarações visam encobrir a militarização pela Ucrânia e a OTAN dos territórios junto das fronteiras da Rússia. O governo da Rússia também sublinhou que Kiev está violando os acordos de Minsk de 2015 e deliberadamente aumentando as tensões nas autoproclamadas repúblicas de Donbass.

Em 17 de dezembro o Ministério das Relações Exteriores russo apresentou dois projetos de acordos abrangentes sobre garantias de segurança entre a Rússia, os EUA e a OTAN, no qual as partes se comprometem em garantir a segurança mútua, não colocar mísseis de curto e médio alcance em zonas a partir das quais eles possam atingir os territórios um do outro, e a Aliança Atlântica não poderá continuar se expandindo para leste, incluindo à custa de ex-repúblicas soviéticas, entre as quais está a Ucrânia.

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE