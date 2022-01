Rússia obriga big techs a ter sede própria no país para recolher publicidade

Apoie o 247

MOSCOU, TASS – Se os gigantes estrangeiros da tecnologia atrasarem a abertura de seus escritórios e a criação de entidades legais na Rússia, eles terão que enfrentar ações coercitivas, incluindo uma proibição de publicidade, segundo disse à TASS o Presidente da Comissão de Políticas de Informação e Relações com a Mídia do parlamento, Alexey Pushkov.

No sábado, uma lei entrou em vigor na Rússia, que obriga empresas estrangeiras de TI com uma audiência diária de mais de 500.000 usuários a abrir escritórios ou criar pessoas jurídicas na Rússia. O watchdog da mídia de massa da Rússia publicou a lista de empresas que devem abrir escritórios de acordo com a lei, que inclui Google (Google Play, YouTube, YouTube Music, Google Chat, Gmail), Apple (iCloud, App Store, Apple Music), Meta Platforms (Facebook, Instagram, WhatsApp), Twitter, TikTok, Telegram, bem como Zoom, Viber, Spotify, Likeme Pte.Ltd. (Likee), Discord, Pinterest e Twitch.

"Ainda não houve relatos de que qualquer uma das empresas de TI abriu um escritório na Rússia. Espero que eles adotem uma atitude de esperar para ver. Estamos prontos para dar a essas empresas tempo, digamos, de dois a três meses, para implementar os requisitos da lei, mas eles precisam entender que as tentativas de atrasar o processo de registro levarão a medidas de coação, incluindo a proibição de publicidade em suas plataformas e a suspensão de transferências de dinheiro para eles", apontou Pushkov.

Ele acrescentou que não há informações de que qualquer uma das grandes empresas de tecnologia esteja considerando deixar o mercado russo por causa da nova lei. Porém, segundo o senador, os gigantes da tecnologia terão que cumprir as exigências da lei ou enfrentarão "decisões bastante desagradáveis".

