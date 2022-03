Rússia passa a exigir pagamento em rublos por gás e outros produtos vendidos a 'países hostis'

Apoie o 247

Sputnik - Foi tomada a decisão de converter os pagamentos de fornecimento de gás à Europa em rublos o quanto antes, afirmou Putin. Desta forma, a Rússia converterá em rublos os pagamentos pelo fornecimento de gás a países considerados hostis.

"Não faz sentido receber o pagamento em dólares e euros pelo fornecimento de nossos produtos aos EUA e à UE", afirmou Putin.

Putin instruiu o Banco Central do país para determinar os procedimentos para realização de operações com a Europa em rublos em uma semana.

Neste cenário, a moeda russa já apresentou sinais de recuperação em relação ao dólar.

Por sua vez, a Rússia seguirá fornecendo gás em quantidade e pelos preços fixados nos contratos firmados anteriormente, já que valoriza sua reputação, observou o presidente russo.

O presidente russo, Vladimir Putin, afirmou que nas últimas semanas vários países ocidentais tomaram decisões ilegítimas de congelamento de ativos da Rússia, o que acabou com a confiança nas moedas desses países.

"Nas últimas semanas, como todos sabem, diversos países ocidentais tomaram medidas ilegítimas sobre o chamado congelamento de ativos russos. Este Ocidente coletivo acabou com a confiança em suas moedas, já falamos sobre isso. Tanto os EUA quanto a UE declararam uma verdadeira suspensão de suas obrigações perante a Rússia. Agora todo o mundo sabe, além de já ter suspeitado, mas agora já sabe, que as obrigações em dólares e euros podem não ser cumpridas", destacou o presidente russo.

Após o início da operação militar especial russa na Ucrânia em 24 de fevereiro, países ocidentais impuseram uma grande gama de sanções à Rússia, incluindo o congelamento dos ativos do Banco Central do país em diferentes partes do mundo, algo que o Kremlin chamou de "guerra econômica".

