Rússia pede à Alemanha que esclareça seu envolvimento no conflito na Ucrânia

Sputnik - Na última terça-feira (24), a chefe da diplomacia alemã, Annalena Baerbock, falando perante a Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, disse que se trata de uma "guerra contra a paz comum da Europa".

A representante oficial do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, pediu a Berlim que se explicasse.

"Mas você percebe o que está dizendo? A chanceler alemã afirma que seu país, junto com outros, está lutando com a Rússia, enquanto sua própria pasta diz que a Alemanha não faz parte do conflito. O embaixador alemão na Rússia deve esclarecer essas declarações conflitantes", disse Zakharova.

Na quarta-feira (25), a Alemanha anunciou que vai enviar 14 tanques principais Leopard 2 para a Ucrânia, além de autorizar a entrega de tanques desta marca de outros países.

Por sua vez, os EUA anunciaram um plano para doar 31 tanques M1 Abrams para a Ucrânia.

Segundo o Kremlin, esses tanques "vão queimar como os outros".

A Rússia alertou repetidamente que os países da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) estão "brincando com fogo" ao fornecer armas a Kiev, e que comboios de armas estrangeiras seriam um "alvo legítimo" para seus militares do outro lado da fronteira.

