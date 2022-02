Rússia pode atingir indústria de chips dos EUA, alerta Casa Branca

Apoie o 247

(Reuters) - A Casa Branca está alertando a indústria de chips para diversificar sua cadeia de suprimentos caso a Rússia retalie contra ameaças de restrições às exportações dos EUA bloqueando o acesso a materiais importantes, disseram pessoas familiarizadas com o assunto.

O potencial de retaliação ganhou mais atenção nos últimos dias depois que o Techcet, um grupo de pesquisa de mercado, publicou um relatório em 1º de fevereiro destacando a dependência de muitos fabricantes de semicondutores em materiais de origem russa e ucraniana, como néon, paládio e outros.

De acordo com estimativas da Techcet, mais de 90% dos suprimentos de néon semicondutores dos EUA vêm da Ucrânia, enquanto 35% do paládio dos EUA é proveniente da Rússia.

Peter Harrell, que faz parte do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca, e sua equipe entraram em contato com membros da indústria de chips nos últimos dias, aprendendo sobre sua exposição a materiais de fabricação de chips russos e ucranianos e instando-os a encontrar fontes alternativas, as pessoas disse.

A Casa Branca se recusou a comentar os detalhes das conversas, mas um alto funcionário reiterou que o governo estava preparado se a Rússia invadisse a Ucrânia.

"Parte disso é trabalhar com as empresas para garantir que, se a Rússia tomar medidas que interfiram nas cadeias de suprimentos, as empresas estejam preparadas para interrupções", disse a pessoa.

"Entendemos que outras fontes de produtos-chave estão disponíveis e estamos prontos para trabalhar com nossas empresas para ajudá-las a identificar e diversificar seus suprimentos".

Joe Pasetti, vice-presidente de políticas públicas globais do grupo de fornecedores de fabricação de chips e eletrônicos SEMI, enviou um e-mail aos membros nesta semana avaliando a exposição aos suprimentos vitais de fabricação de chips, de acordo com uma cópia obtida pela Reuters.

"Conforme discutido na teleconferência de hoje, consulte o documento em anexo ... sobre a produção russa/ucraniana de vários materiais semicondutores", escreveu ele, referindo-se a um resumo da Techcet sobre C4F6, Palladium, Helium, Neon e Scandium da região problemática. . "Por favor, deixe-me saber se possíveis interrupções no fornecimento de qualquer um deles são uma preocupação para sua empresa."

O néon, fundamental para os lasers usados ​​na fabricação de chips, é um subproduto da fabricação de aço russa, de acordo com a Techcet. Em seguida, é purificado na Ucrânia. O paládio é usado em sensores e memória, entre outras aplicações.

O governo Biden ameaçou impor amplos controles de exportação contra a Rússia se ela invadir a Ucrânia. A Rússia, que reuniu mais de 100.000 soldados ao longo da fronteira com a Ucrânia, nega ter planos de atacar.

Alguns fabricantes de chips estão revisando suas cadeias de suprimentos para verificar possíveis consequências do conflito na Ucrânia. Uma pessoa em uma empresa de fabricação de chips, que não quis ser identificada, reconheceu que está analisando seu suprimento de neon e outros gases, alguns dos quais originários da Ucrânia.

"Mesmo que houvesse um conflito na Ucrânia, isso não cortaria a oferta. Isso elevaria os preços", disse a pessoa. "O mercado se contrairia. Esses gases se tornariam bastante escassos. Mas isso não impediria a fabricação de semicondutores", acrescentou.

De acordo com um executivo de startup de design de chips de energia, a agitação na Ucrânia fez com que os preços do gás raro aumentassem e poderia causar problemas de abastecimento. O flúor é outro gás que tem grande oferta daquela parte do mundo e pode ser afetado, acrescentou o executivo.

William Moss, porta-voz da Intel Corp, disse que a fabricante de chips não estava prevendo nenhum impacto no fornecimento de neon.

Mas a questão ainda é preocupante, porque a oferta global de chips está apertada e os pedidos de chips só devem aumentar. A Techcet estima que a demanda por todos os materiais aumentará mais de 37% nos próximos 4 anos, apontando para anúncios recentes da Intel, Samsung (005930.KS) e TSMC de Taiwan em Ohio, Arizona e Texas.

Os preços do neon subiram 600% no período que antecedeu a anexação da península da Crimeia pela Rússia em 2014, uma vez que as empresas de chips dependiam de algumas empresas ucranianas, de acordo com a Comissão de Comércio Internacional dos EUA.