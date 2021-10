Rússia pode convocar sessão do Conselho de Segurança sobre ações no Afeganistão

Rússia pode pedir averiguação sobre o que fizeram as potências ocidentais no país asiático durante 20 anos de guerra edit

Sputnik - A Rússia não descarta a convocação em breve de uma sessão do Conselho da Segurança da ONU, na qual a coalizão ocidental, liderada pelos EUA, deverá responder sobre suas ações no Afeganistão, afirmou à Sputnik o diretor do segundo departamento da Ásia do MRE russo, Zamir Cabulov.

"Em um futuro próximo, não descartamos a possibilidade de convocar uma sessão do Conselho da Segurança da ONU para ouvir o relato dos representantes da coalizão ocidental sobre a atividade no território do Afeganistão. Por todo o tempo de sua presença lá, não tivemos conhecimento de nenhum relatório substancial e amplo sobre a realização do mandado recebido do Conselho da ONU para a Força Internacional de Assistência à Segurança e para a missão Apoio Resoluto", disse. Ainda é preciso compreender a escala dos crimes militares dos EUA e da coalizão ocidental no Afeganistão e tirar conclusões. Ele também acrescentou que "certamente, os EUA e seus aliados são responsáveis pelo que tem acontecido no Afeganistão nas últimas duas décadas".

Em 31 de agosto, os militares americanos deixaram o aeroporto de Cabul, pondo fim a quase de 20 anos da presença militar dos EUA no país.

