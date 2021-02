Rússia poderá bloquear comunicação na Europa em caso de conflito com OTAN

De acordo com a revistan americana The National Interest, a Rússia possui equipamento necessário para deixar a OTAN sem comunicação em caso de um conflito militar edit

Agência Sputnik - EUA gastam enormes quantidades de recursos a fim de reduzir o atraso no desenvolvimento de sistemas de guerra eletrônica, escreve The National Interest.

De acordo com o autor do artigo, David Axe, Rússia possui equipamento necessário para deixar a OTAN sem comunicação em caso de um conflito militar.

A revista escreve que o Pentágono planeja gastar em guerra eletrônica aproximadamente US$ 10 bilhões (R$ 53,7 bilhões) por ano ao longo dos próximos cinco anos, mas isso não está ajudando tanto quanto deveria, conforme revela relatório do Centro de Avaliações Estratégicas e Orçamentais.

Especialista não descarta que a OTAN possa ficar sem sistemas de comunicação devido ao desenvolvimento de sistemas de guerra eletrônica na China e Rússia.

Como um ponto fraco nos sistemas russos o autor nomeou a proteção das forças navais e aéreas, que segundo ele estão menos protegidas dos efeitos dos sistemas de guerra eletrônica. Por isso, os EUA devem focar sua atenção nesta área, o que seria muito mais eficaz do que tentar alcançar as forças terrestres da Rússia.

"Em uma guerra terrestre, as forças do Kremlin estariam bem equipadas para bloquear as comunicações e sensores dos EUA e seus aliados", ressalta especialista.

Anteriormente foi divulgado que a Sibéria e a região dos montes Urais vão receber sistemas de guerra eletrônica Pole-21, que conseguem interferir nas comunicações inimigas e também são capazes de injetar coordenadas falsas nestas comunicações a fim de desorientar o adversário.

Embora as características técnicas do equipamento sejam mantidas em segredo, sabe-se que a versão para exportação é capaz de neutralizar os sistemas de navegação via satélite GPS, de origem norte-americana, do europeu Galileo e do chinês BeiDou.

