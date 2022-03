Rússia prepara lista de sanções pessoais de retaliação contra o Ocidente

Apoie o 247

RIA Novosti - A Rússia publicará em breve uma lista de sanções pessoais contra políticos, empresários e outras figuras ocidentais, disse o vice-chanceler Sergei Ryabkov.

"As listas estão prontas. Estamos fazendo isso. Isso é, em grande parte, parte do trabalho diário. Definir como e em que escala responder às sanções provavelmente está errado", disse ele no Channel One .

Segundo o diplomata, ao desenvolver uma resposta, Moscou "mostrará compostura". Ao mesmo tempo, as autoridades russas, segundo Ryabkov, têm a oportunidade de minimizar os danos das restrições introduzidas.

"Sabíamos e sabemos que qualquer truque pode ser esperado dos americanos a qualquer momento. Estávamos nos preparando para essa situação que estamos vendo agora. É independente da operação especial. Não está relacionado a ela", disse ele.

Ryabkov acredita que nas relações com a Rússia , os Estados Unidos aderem a uma estratégia "de mal a pior".

"De que tipo de confiança você pode falar se estamos testemunhando um movimento pelos esforços de sucessivas administrações dos EUA de mal a pior em nossas relações. agora é completamente sem precedentes" - acrescentou o vice-chefe do departamento de política externa.

Operação militar especial na Ucrânia

Em 21 de fevereiro, Vladimir Putin , em resposta aos pedidos das repúblicas do Donbass e após o apelo dos deputados da Duma do Estado , assinou decretos reconhecendo a soberania da LPR e da DPR . No início da manhã de 24 de fevereiro, a Rússia lançou uma operação militar especial para desmilitarizar a Ucrânia . Putin chamou seu objetivo de "a proteção de pessoas que foram submetidas a bullying e genocídio pelo regime de Kiev por oito anos".

Segundo o Ministério da Defesa russo, as Forças Armadas atacam apenas a infraestrutura militar e as tropas ucranianas, nada ameaça a população civil. Com o apoio das Forças Armadas , os militares da DPR e da LPR estão desenvolvendo a ofensiva.

Após o início da operação especial, muitos países ocidentais impuseram sanções em larga escala contra Moscou, principalmente contra o setor bancário. Também introduziu a proibição do fornecimento de produtos de alta tecnologia. Além disso, muitas marcas e serviços anunciaram o encerramento dos trabalhos no país.

Como o secretário de imprensa presidencial Dmitry Peskov disse anteriormente , as sanções ocidentais são muito sérias, a Rússia estava se preparando para elas com antecedência.

