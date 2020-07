Rússia prevê que plano israelense de anexar Cisjordânia provocará instabilidade

247 - A anexação da Cisjordânia anularia a perspectiva de alcançar uma solução de dois estados para o conflito, disse a porta-voz da chancelaria russa.

O governo russo alertou nesta quinta-feira (9) que o plano israelense de anexar territórios na região palestina da Cisjordânia provocará uma espiral de violência no Oriente Médio.

Em uma entrevista coletiva em Moscou, a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Federação Russa, Maria Zajárova, afirmou que as intenções do regime de Tel Aviv não apenas anulariam a perspectiva de alcançar uma solução de dois estados para o conflito palestino. Além disso, desencadeariam "uma nova e perigosa espiral de violência na área, incitando protestos radicais".

Zajárova disse que Moscou defende a retomada das negociações "diretas" entre as duas partes no conflito o mais rápido possível, sob a égide das Nações Unidas e com o apoio do Quarteto (Rússia, Estados Unidos, União Européia e ONU).

As negociações buscariam uma solução para o conflito com base nas resoluções da ONU e na Iniciativa de Paz Árabe.

O presidente palestino Mahmud Abbas disse na quinta-feira que estaria pronto para estabelecer um diálogo de paz com Israel no âmbito do direito internacional e sob os auspícios da ONU, União Européia, Estados Unidos e Rússia, bem como com o acompanhamento de outros países, informa a Telesul.



Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.