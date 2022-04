Rússia proíbe primeiro-ministro inglês de entrar no país

Apoie o 247

RT - Moscou colocou 13 ministros britânicos, incluindo o primeiro-ministro Boris Johnson e a ministra das Relações Exteriores Elizabeth Truss em uma “lista de impedimentos” que os impede de entrar na Rússia. A medida vem como uma resposta a “ações hostis sem precedentes” e uma campanha política e de mídia “descontrolada” destinada a isolar a Rússia, disse o Ministério das Relações Exteriores em comunicado no sábado.

A Rússia também acusou Londres de “bombar” Kiev de armas letais e coordenar tais ações com outros membros da OTAN. O Reino Unido também está “instigando” seus aliados ocidentais e outras nações a impor sanções maciças contra a Rússia, disse Moscou, chamando tais ações de “inaceitáveis” e descartando as restrições introduzidas contra a Rússia como “sem sentido e contraproducentes”.

A política do governo britânico, que o Ministério das Relações Exteriores chamou de “russofóbica”, fere os interesses do próprio Reino Unido, argumentou, acrescentando que só leva ao corte de laços bilaterais em quase todos os campos, forçando Moscou a tomar medidas recíprocas. .

Moscou introduziu sanções contra cerca de metade do governo britânico, que atualmente possui 23 departamentos ministeriais. O secretário de Saúde Sajid Javid, bem como os secretários de educação, meio ambiente e comércio internacional não foram adicionados à “lista de paradas” de Moscou até agora. O Ministério das Relações Exteriores da Rússia alertou que a lista em breve será “ampliada” à medida que outros “políticos e parlamentares britânicos” que contribuem para a “histeria anti-Rússia” serão adicionados.

No início desta semana, a Rússia introduziu sanções semelhantes contra centenas de membros do Congresso dos EUA em um movimento que foi chamado de resposta olho por olho após a decisão de Washington de impedir a entrada de membros da Duma e da Assembleia Federal da Rússia nos EUA.

Restrições semelhantes também foram impostas a 87 senadores canadenses em resposta à decisão anterior de Ottawa de sancionar membros do Conselho da Federação Russa.

O presidente dos EUA, Joe Biden, a presidente da Câmara Nancy Pelosi, o secretário de Defesa, Lloyd Austin, e o secretário de Estado, Antony Blinken, foram sancionados por Moscou no mês passado. O impasse entre Moscou e os países da Otan, que viu a Rússia se tornar a nação mais sancionada do mundo, seguiu a decisão do Kremlin de lançar uma ofensiva em larga escala na Ucrânia no final de fevereiro.

A Rússia atacou o estado vizinho no final de fevereiro, após o fracasso da Ucrânia em implementar os termos dos acordos de Minsk, assinados pela primeira vez em 2014, e o eventual reconhecimento de Moscou das repúblicas de Donbass de Donetsk e Lugansk. Os protocolos de intermediação alemã e francesa foram projetados para dar às regiões separatistas um status especial dentro do estado ucraniano.

Desde então, o Kremlin exigiu que a Ucrânia se declarasse oficialmente um país neutro que nunca se juntará ao bloco militar da Otan liderado pelos EUA. Kiev insiste que a ofensiva russa foi completamente espontânea e negou as alegações de que planejava retomar as duas repúblicas pela força.

