247, com Telesur - A Rússia abrirá unilateralmente corredores humanitários na Ucrânia todos os dias, disse Mikhail Mizintsev, chefe do Centro de Gerenciamento de Defesa Nacional da Rússia, nesta quinta-feira, 9.

"Estamos dizendo oficialmente que os corredores humanitários em direção à Rússia serão abertos unilateralmente sem nenhum acordo a partir das 10h todos os dias e mediante acordo com o lado ucraniano em outras direções", disse ele.



Segundo Mizintsev, a segurança é garantida em territórios controlados por tropas russas. "Pedimos ao Comitê Internacional da Cruz Vermelha e às Nações Unidas que trabalhem em estreita colaboração com as autoridades ucranianas no terreno para informar a população sobre esta iniciativa da Rússia", enfatizou.



Ele afirmou que a situação humanitária na Ucrânia continua a piorar.



"O Ocidente civilizado e as organizações internacionais lideradas por ele ainda permanecem distantes da situação humanitária catastrófica em curso na Ucrânia, enquanto ucranianos comuns e cidadãos estrangeiros continuam vítimas do neonazismo que efetivamente consumiu o poder de Kiev", disse Mizintsev.

