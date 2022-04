Rússia promete tomar medidas de segurança se Suécia e Finlândia entrarem na OTAN

Apoie o 247

MOSCOU, TASS – Moscou tomará as medidas de segurança e defesa necessárias se a Suécia e a Finlândia aderirem à Otan, disse o vice-chanceler russo, Alexander Grushko, à TASS na quinta-feira.

"É claro que nossa fronteira com a Finlândia tem 1.300 km de extensão. Isso significará uma mudança radical na situação militar e política e é compreensível que seremos obrigados a tomar medidas de segurança e defesa que julgarmos necessárias. essência do desenvolvimento militar", disse o diplomata russo sênior, respondendo a uma pergunta sobre a possibilidade de a Rússia implantar armas nucleares na região do Báltico.

"Nas condições atuais, não estou pronto para dizer se isso é real ou não [a adesão da Suécia e da Finlândia à OTAN]", disse o diplomata russo de alto escalão, respondendo a uma pergunta correspondente.

"Durante décadas, o status neutro desses estados garantiu um nível muito alto de segurança e, em geral, a segurança naquela região que havia sido uma região de paz e cooperação e, mais importante, uma plataforma muito confiável para construir boas relações de vizinhança conosco. ", disse Grushko.

O status neutro da Suécia e da Finlândia não impediu de forma alguma esses estados de desenvolver laços mais estreitos com a União Européia e eventualmente se tornarem seus membros, ressaltou o alto diplomata russo.

Com base em considerações racionais e interesses vitais dos povos que vivem no norte da Europa, a situação atual deve ser preservada, destacou Grushko.

"Caso contrário, isso piorará seriamente a situação militar e trará as consequências mais indesejáveis ​​que precisam ser evitadas", alertou.

