Rússia propõe reunião do Quarteto para discutir sobre conflito entre Israel e Palestina

Sputnik - "Falamos em apoio ao trabalho mais ativo do Quarteto do Oriente Médio. Propomos realizar uma reunião ministerial do Quarteto sem demora para desacelerar a situação e criar uma atmosfera de confiança. Também propomos a convocação de uma reunião ministerial do grupo em um formato ampliado com a participação de estados regionais, a fim de levar em consideração as opiniões das partes interessadas", disse nesta quinta-feira (20) Dmitry Polyanskiy, um dos principais representantes da Rússia na ONU. O Quarteto é formado pelas Nações Unidas, a Rússia, a União Europeia e os Estados Unidos. As afirmações foram feitas durante seu discurso na reunião da Assembleia Geral do organismo multilateral.

O Gabinete de Segurança de Israel aprovou na tarde desta quinta-feira (20) um cessar-fogo em Gaza após 11 dias de combate com o Hamas.

​A reunião do Gabinete de Segurança foi convocada no início do dia pelo primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, terminando após três horas. As informações foram confirmadas pelo Times of Israel.

Um comunicado divulgado por Netanyahu sustenta que os ministros concordaram em "aceitar a iniciativa egípcia de um cessar-fogo mútuo sem quaisquer condições".

O secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, parabenizou o cessar-fogo e pediu para que todas as partes o acatem.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.