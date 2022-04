Rússia quer aumentar acordos em moedas nacionais com BRICS

Apoie o 247

Tashkent (TASS) - Moscou está interessada em aumentar os acordos em moedas nacionais com os países BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul), SCO (Organização de Cooperação de Xangai) e EAEU (União Econômica da Eurásia), disse o ministro russo da Indústria e Comércio, Denis Manturov, em um fórum nesta segunda-feira, 25.



No ano passado, o comércio da Rússia com membros da EAEU, BRICS e SCO cresceu até 38%, disse ele, acrescentando que no total essas integrações representam metade da economia global.



A hiperinflação e o aumento dos preços das commodities cambiais na Europa e nos EUA e sua influência na indústria e na economia impulsionam o interesse da Rússia em mudar para moedas nacionais no comércio, observou Manturov.



"O que está acontecendo na economia global e no mundo hoje nos leva a ajustar nossa logística e cooperação produtiva, em que direção devemos desenvolver nossas economias", disse ele.



A Rússia vê perspectivas de cooperação com o Uzbequistão nas áreas do setor farmacêutico, produção de automóveis, agricultura e construção de máquinas de alimentos, além de fertilizantes, disse o ministro. Moscou também está interessada em fornecer produtos feitos em conjunto com o Uzbequistão para parceiros do país, como Paquistão, Afeganistão e outros países, acrescentou.

