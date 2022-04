Rússia reabre corredor humanitário em Mariupol a pedido de Macron e Scholz

Apoie o 247

247 - As forças russas vão reabrir nesta sexta-feira (1/4) o corredor humanitário da cidade ucraniana de Mariupol a Zaporozhie, com um ponto intermediário em Berdyansk, a pedido do chanceler alemão Olaf Scholz e do presidente da França, Emmanuel Macron, informou nesta quinta-feira o chefe do Centro Nacional Russo de Gestão da Defesa, Mijaíl Mizintsev.

Ao mesmo tempo, o ministério russo lamentou que a Ucrânia não tenha respeitado o corredor humanitário aberto nesta quinta-feira em Mariupol, onde um trecho da rota "foi continuamente bombardeado com morteiros e metralhadoras pesadas de unidades das Forças Armadas da Ucrânia e batalhões nacionalistas".

De acordo com Mizintsev, a operação humanitária foi frustrada pelas autoridades de Kiev, que foram efetivamente incapazes de controlar os milicianos neonazistas e de garantir a segurança do referido corredor", informa o site RT.



