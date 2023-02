Rússia realiza ataque maciço de mísseis para bloquear transferência de armas e munições da Ucrânia

Apoie o 247

Sputnik - Na sexta-feira (10), as Forças Armadas da Rússia realizaram um ataque maciço com mísseis e drones contra instalações de energia da Ucrânia, informou hoje (11) o Ministério da Defesa do país.

"Durante o dia 10 de fevereiro, as Forças Armadas da Rússia lançaram um ataque maciço com armas de alta precisão e de longo alcance de baseamento aéreo, marítimo e terrestre, bem como veículos aéreos não tripulados, contra instalações críticas do sistema de energia que suportam o funcionamento de empresas do complexo industrial-militar e do sistema de transportes da Ucrânia. Os objetivos do ataque maciço foram alcançados", disse o ministério.

A entidade de Defesa acrescentou que todas as instalações designadas foram atingidas, foi interrompido o funcionamento das indústrias com uso intensivo de energia do complexo industrial-militar. "Também foi bloqueada a transferência em transporte ferroviário de armas estrangeiras, munições e reservas para as áreas de operações de combate", especifica o comunicado.

Nas últimas 24 horas nas direções de Kupyansk e Krasny Liman Kiev perdeu cerca de 160 militares, duas unidades de artilharia D-20, um sistema de lançamento múltiplo de foguetes Grad, um obuseiro D-30 e quatro veículos de combate blindados, bem como um depósito de munições de artilharia das forças ucranianas na região de Carcóvia, informa ministério russo.

Na direção de Donetsk as forças russas eliminaram mais de 140 combatentes ucranianos, dois sistemas de artilharia M777 dos EUA e um obuseiro Krab de produção polonesa, disse o tenente-general Igor Konashenkov, representante oficial do Ministério da Defesa da Rússia. Além disso, foram destruídos obuseiros D-30 e Giatsint-B, bem como um radar de combate contrabateria dos Nas últimas 24 horas, sistemas de defesa antiaérea russos eliminaram 19 veículos aéreos não tripulados nas repúblicas populares de Donetsk e Lugansk e nas regiões de Zaporozhie e Kherson e derrubaram cinco projéteis de sistemas de foguetes Himars, disse Konashenkov.

Ao todo, desde o início da operação militar especial foram eliminados 384 aviões, 207 helicópteros, 3.088 drones, 403 sistemas de defesa antiaérea, 7.826 tanques e outros veículos blindados de combate, 1.015 lançadores múltiplos de foguetes, 4.061 peças de artilharia de campanha e morteiros e 8.326 veículos militares especiais, concluiu o comunicado.

